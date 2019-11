Les soins en CHSLD diffèrent beaucoup d'un endroit à l'autre

«Dans le premier CHSLD, on parle de bons soins, on parle même d’humanité, d’amour. Et cela a d’ailleurs beaucoup aidé la famille parce que c’est toujours un déchirement quand on place un proche. Mais cet endroit en était un de transition. Et là, ç’a été le choc brutal de voir que le deuxième endroit n’était pas aussi propre que le premier. Que le personnel était visiblement débordé et qu’on a mis l’homme à la couche. Il n’avait pas de suivi médical»