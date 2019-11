Plomb dans l'eau: le Québec fait piètre figure

Les villes du Québec font piètre figure au Canada en matière de gestion du plomb dans l'eau.

C'est ce que révèle aujourd'hui le quotidien le Devoir, qui fait partie d'un consortium d'enquête.

Ottawa est considérée comme un modèle en matière de gestion de l'eau ou moins de 10 % des échantillons sont au-dessus de 5 parties par milliard.

Du côté québécois, plus de 22 % des tests à Gatineau et Hull dépassent la norme canadienne de 5 parties par milliard. Une proportion qui pourrait être encore plus élevée, écrit le quotidien, compte tenu de la méthode d'échantillonnage actuelle au Québec qui sous-évalue l'exposition au plomb.