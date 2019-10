DPJ Lanaudière : des intervenantes se vident le cœur

Les départs par dizaine de la protection de la jeunesse de Lanaudière semblent s'expliquer par la détresse des intervenantes.

La reporter de Cogeco Nouvelles, Any Guillemette a reçu les confidences d’intervenantes qui en avaient gros sur le cœur. Elles ont accepté de lever le voile sur leur réalité, et ce, malgré la peur des représailles.



La charge de travail qui augmente sans cesse, une pression importante pour fermer les dossiers rapidement et un sentiment de ne pas bien répondre aux nombreux besoins des enfants en détresse poussent de plus en plus d'intervenants vers la maladie et l'épuisement.