De nombreux travailleurs sociaux ont quitté la DPJ de Lanaudière

«C’est impossible d’effectuer des plans d’interventions et d’être à jour avec 37 dossiers. Depuis le décès de la fillette de Granby, il faut aussi avouer qu'on n'a pas vraiment la cote. Et quand on arrive devant le juge, c'est le travailleur social qui doit expliquer les décisions, avec toute la voilence que l'on vit au quotidien. Des menaces de mort, des gens qiu ont été agressés. Au quotidien, ça épuise»