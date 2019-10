Début de la saison de la grippe: à quoi s'attendre?

La saison de la grippe est entamée au Québec, et Paul Arcand s'entretient avec Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses, sur le sujet.



Le mois d'octobre tire à sa fin et on dénombre déjà quelques cas de grippe au Québec. Le niveau est cependant encore très faible et la saison de la grippe devrait connaître son climax dans la période des fêtes ou dans les semaines suivantes.



Selon le Dr Weiss, on connaît encore peu de choses sur le virus de la grippe cette année, excepté qu'il y a eu une grosse saison dans l'hémisphère sud de la planète. Toutefois, Dr Weiss avance prudemment que ça pourrait être moins pire au Québec.