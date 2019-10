Plomb dans l’eau au Québec: Doit-on s’inquiéter?

Cet été, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a sonné l’alarme en ce qui concerne le niveau de plomb dans l’eau de certaines écoles et garderies de la province.

Plus récemment, les quotidiens La Presse et Le Devoir ont publié des articles faisant état de la présence de plomb dans l’eau des fontaines de certaines écoles et dans l’eau de certaines municipalités du Québec.

Au micro de Bernard Drainville jeudi, Véronique Chagnon, chef de projet au quotidien Le Devoir, a tracé le portrait de la situation.

Au Québec, le plomb se retrouve dans le métal qui forme les canalisations d’eau. Avec l’usure et l’âge de ces canalisations, le plomb se détache et se retrouve dans l’eau.