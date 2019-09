«Me Jean-Pierre Ménard est un incontournable dans l’amélioration du système de santé»

«L’œuvre de Me Jean-Pierre Ménard est d’avoir défendu David contre Goliath: les victimes d’erreurs médicales et de mauvais traitements face au système de la santé, aux hôpitaux ou encore aux médecins. Certaines des poursuites de Me Ménard ont été très médiatisées. Chose certaine, il a forcé le système à se discipliner, voire à changer. Me Jean-Pierre Ménard et ses associés sont des incontournables dans l’amélioration du système de santé. Au fil des décennies, il a réussi à obtenir justice pour des milliers de Québécois.»