Hausse majeure de la consommation d'antidépresseurs chez les adolescentes

«Il faut replacer cela dans son contexte. Les adolescents consomment environ 1 pour cent des antidépresseurs au Québec. L’augmentation est encore beaucoup plus forte chez les adultes. Il y aurait 50 % plus de filles. […] Elles expliquent davantage leur souffrance et leur désarroi. J’ai l’impression aussi que les réseaux sociaux mettent plus de pression sur les filles. Généralement, celles-ci s’ouvrent plus et consultent plus …»