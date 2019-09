Sans filtre | L'auteure, animatrice et conférencière Guylaine Guay parle de l'autisme

Le trouble du spectre de l’autisme est le nouveau terme qui englobe les diagnostics de l’autisme, du syndrome d’Asperger et du trouble envahissant du développement. En effet, on regroupe désormais ces catégories dans un même trouble puisqu’il s’agit de degrés de difficultés avec les relations sociales et la rigidité des comportements plus ou moins sévères. La personne atteinte aura de la difficulté à décoder et à utiliser la communication, tant verbale que non verbale, afin d’initier ou de maintenir des interactions et des relations sociales.