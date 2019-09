Knock ou le triomphe de la médecine: une pièce qui reste bien actuelle

«C'est l'histoire d'un médecin qui débarque dans un bled de campagne et qui finit par convaincre les gens qu'ils sont tous malades. C'est une comédie avec des enjeux sérieux qui résonnent aujourd'hui, qui dit que la santé est un luxe et qu'au fond on est fondamentalement malade et il faut se soigner. Je pense que ça résonne beaucoup avec ce que l'on voit avec l'omniprésence de l'industrie pharmaceutique et du soin.»