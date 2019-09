Examen diagnostique : l’hôpital Notre-Dame de Montréal cherche des patients!

On dit toujours que les hôpitaux québécois débordent de patients et que les listes d’attente pour examen diagnostique sont remplies. Or, l’hôpital Notre-Dame de Montréal est étrangement à la recherche de patients.

Vous avez besoin d’une imagerie médicale ou d’un électrocardiogramme? Dans un article du Journal de Montréal,

On apprend en effet que l’hôpital Notre-Dame cherche des gens qui ont des besoins de ce genre de services.