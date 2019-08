De plus en plus obèses, les Québécois à risque pour le cancer

Les Québécois sont de plus en plus obèses, selon l’Institut de la santé publique du Québec.

Mardi, l’INSPQ a révélé les résultats de sa plus récente étude qui affirme que l’obésité abdominale touche maintenant plus de 40% de la population, soit 2,3 millions d’adultes québécois. C’est deux fois plus important qu’en 1990.

En plus d’augmenter les risques de développer des maladies chroniques, Dr Richard Béliveau affirme que l’obésité augmente les risques de développer le cancer.