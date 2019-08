Heinz Canada: des insectes dans la nourriture pour bébé

Avis aux parents dont le bébé consomme de la nourriture en pots de la marque Heinz.

L'entreprise Kraft Heinz Canada procède au rappel de Ragoût de dinde pour bébés de huit mois et plus en raison de la présence d'insectes. Le produit visé, vendu au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Saskatchewan, ainsi qu'à Terre-Neuve et Labrador, ne doit pas être consommé.

Le produit visé par ce rappel est le Ragoût de dinde pour bébés de Heinz, vendu en format de 213 millilitres, dont la date de péremption est le 4 juin 2021. Si vous en possédez à la maison, il faut le jeter ou le rapporter au magasin où il a été acheté.

Ce rappel découle de la plainte d'un consommateur.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit n'a été signalé, selon ce qu'a indiqué l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) par voie de communiqué samedi.

L'Agence y précise qu'elle procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits.