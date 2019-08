Rentrée scolaire: l'anxiété des enfants à surveiller

La rentrée scolaire approche à grands pas et certains enfants vivent de l’anxiété face à l’inconnu que représentent les nombreux changements associés à cette période.

Pour la Dre Johanne Blais, il est important de se rappeler que le stress impacte beaucoup plus les enfants que les adultes. Bien que ce stress de la rentrée soit, en pratique, normal; lorsque des symptômes y sont associés, il faut agir.

Les changements d’école, de camarades de classe, d’horaire peuvent chez certains enfants être extrêmement anxiogènes.

Les signes notables sont entre autres l’irritabilité, la difficulté à s’endormir ou les réveils fréquents la nuit, les maux de ventre, les maux de tête, la diminution de l’appétit et l’isolement. Ces symptômes doivent être suivis de près.

Parfois l'anxiété peut aussi être accentuée par celle des parents. Il est donc important que papa et maman soient à l’écoute et aident l’enfant à gérer son stress sans bien sûr trop vouloir le rassurer… un bon coup de pouce, la relaxation et la méditation. Simple et étonnamment efficace!