Les médicaments génériques causeraient plus d'hospitalisation

«Le médicament générique n’est pas une copie conforme du médicament original. […] Par l’entremise de trois études effectuées de 2017 à 2019, on a comparé des gens de la population québécoise ayant consommé cinq médicaments différents utilisés en cardiologie. Nous avons analysé les cas lorsqu’ils utilisaient les médicaments originaux et quand ils utilisaient ensuite les versions génériques. L’analyse s’est étendue sur quelques années. On a observé que les consultations à l’urgence et les visites à l’hôpital ont augmenté de 8 à 20 % au moment de l’arrivée des médicaments génériques.»