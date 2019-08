Un test sanguin dépisterait l'alzheimer 20 ans avant les pertes de mémoire

L'impact clinique du test pourrait donc être monumental, puisqu'il pourrait permettre d'identifier très tôt les patients chez qui les dépôts amyloïdes ont commencé à se former afin de tester chez eux des traitements pour ralentir, voire stopper, la progression de la maladie.

«Le cerveau devient un peu comme un fromage Gruyère, il y a plein de trous, et le volume cérébral n'est vraiment plus le même à partir du moment où on est diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, a ajouté Mme Girouard. Donc il faut vraiment prévenir toute la neurodégénérescence, et ça, ça doit se faire des années avant.»

Actuellement, les patients ne sont traités qu'après l'apparition des symptômes, quand leurs cerveaux sont déjà fortement abîmés. Le problème, c'est que les dommages surviennent bien avant l'apparition des signes cliniques. «Une fois que la personne est diagnostiquée, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut espérer, avec la technologie qu'on a actuellement, c'est de ralentir la progression. C'est tout ce qu'on peut espérer. Mais si on traite vingt ans plus tôt, alors là on peut vraiment espérer une prévention», a dit Mme Girouard.

En termes clairs, une personne traitée vingt ans avant l'apparition des premiers symptômes et qui aurait autrement été condamnée à souffrir de la maladie d'Alzheimer pourrait carrément y échapper.