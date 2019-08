Pénurie de vétérinaires: «L'importance qu'on accorde aux animaux est plus grande»

Le Québec est parfois aux prises avec des pénuries de personnel spécialisé et il n’est pas exclu que la province se retrouve à court de vétérinaires.

En conversation avec Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant, la présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec, Caroline Kilsdonk, a noté que l’on voyait venir cette crise.

« Ça fait plusieurs années que l’on voit ça venir progressivement. D’ailleurs, la faculté de médecine vétérinaire a augmenté le nombre d’admissions à son programme.

« En médecine vétérinaire, on ne manque pas de gens qui aimeraient exercer la profession. La limite est le nombre de places disponibles à la faculté. Et on a pas mal atteint le maximum d’étudiants qu’ils sont capables de prendre. »

Est-ce qu’il y a moins de vétérinaires ou bien les gens ont-ils plus d’animaux qu’avant?