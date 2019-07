Le grilled cheese sur la sellette: «un nutritionniste pour 800 patients, on va au plus urgent»

«La déglutition, c'est un processus complexe qui fait en sorte qu'on doit avoir une coordination, notre langue doit être bien adéquate, la dentition, c'est souvent ce qui manque chez les personnes âgées... Faut repenser les ressources, car les recommandations sont assez claires... mais quand on a un nutritionniste pour 600 ou 800 patients, on y va au plus important, au plus urgent.»