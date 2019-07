Aide médicale à mourir: «Ça demande beaucoup de temps aux médecins» - le Dr Pierre Viens

«L’aide médicale à mourir est un changement profond dans notre société. Les gens, tout comme les médecins, doivent s’y adapter. Les médecins ont reçu le mandat, grâce à une loi sévère, de s’assurer que les balises sont respectées. Malgré les autres soins multidisciplinaires, un patient conscient et lucide et ayant une maladie incurable peut demander à un médecin d’avoir son aide pour terminer sa vie. Ce n’est pas facile pour un médecin d’aller jusqu’au bout d’une telle demande. [...] Je suis le seul médecin à pratiquer l'aide médicale à mourir sur tout le territoire de Porneuf. [...] Les médecins n’ont pas été formés pour gérer la mort, mais la vie et la maladie… Ils ne sont pas à l'aise avec l'aide médicale à mourir. Ça demande aussi beaucoup de temps au médecin: de 10 à 15 heures sont nécessaires pour gérer la demande jusqu'à son terme.»