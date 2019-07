Hausse de la syphilis au Québec: le Dr Thomas pointe les applications mobiles

Alors que les cas de syphilis ont décuplé en Alberta de 2014 à 2018 et qu’on parle d’épidémie, le Québec est aussi aux prises avec cette maladie en croissance.

Les cas répertoriés sont en hausse chaque année et 2019 ne fera pas exception.

Les coupables selon le Dr Réjean Thomas, directeur de la clinique médicale L'Actuel? L’usage de plus en plus boudé du condom et la multiplication des rencontres via les applications mobiles...