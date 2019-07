La vague de chaleur tire à sa fin

MONTRÉAL — L'actuelle canicule de chaleur tire à sa fin, au grand soulagement des Canadiens qui en ont sué un bon coup au cours des derniers jours.

Selon Environnement Canada, il fera encore chaud dans le sud du Québec, en Ontario et dans les Maritimes, même si la température baissera à un niveau plus confortable au courant de la nuit de dimanche à lundi et au cours des prochains jours.

À Toronto, les résidants ont bravé les longues files d'attente pour tenter d'aller se rafraîchir dans les piscines de la municipalité. La température a atteint les 34 degrés. Il a fait si chaud que la piste de course Woodbine a annoncé qu'elle avait pris samedi des mesures supplémentaires pour protéger les chevaux contre la chaleur.

La température et le mauvais temps ont joué des tours à la Ligue canadienne de football. Les arbitres du match opposant les Alouettes aux Eskimos d'Edmonton, samedi, ont interrompu le match à cause d'un orage et la durée du repos à la demie a été prolongée à 20 minutes parce que la température atteignait les 41 degrés en tenant compte du facteur humidex.

Une porte-parole de la Santé publique régionale a indiqué qu'aucun décès lié à la canicule n'avait encore été rapporté aux autorités. L'an dernier, le nombre de décès attribuable à la chaleur s'était élevé à 66.

Catherine Brabant d'Environnement Canada précise que vu que la canicule s'est prolongée pendant plusieurs jours, ses effets sur le corps humain peuvent durer plus longtemps.