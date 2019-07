Santé mentale et toxicomanie : de plus en plus de patients se retrouvent en prison

Au micro de Dan Bigras mercredi, Benoit Côté, du Programme d’encadrement clinique et d’hébergement (PECH), a dénoncé le fait que de plus en plus de patients aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie se retrouvent en prison pour recevoir des soins adéquats.

Selon le directeur général de PECH, le nombre de personnes judiciarisées aux prises avec un trouble de santé mentale et un problème de toxicomanie est six fois plus élevé en 2019 qu’en 2009 au Québec.