Revue de presse | Santé Canada impose la fermeture de plusieurs cliniques

«Ces cliniques offrent à leurs clients des traitements de cellules souches. Ce sont, dit-on, des traitements dangereux. On utiliserait les cellules souches afin de traiter une multitude de conditions, sans véritable preuve qu’elles ont un impact bénéfique sur la santé des patients. Elles entre autres utilisées contre les problèmes cardiaques, l’arthrite, la sclérose en plaques et la maladie de Crohn. On traite aussi la régénération de la peau et la perte des cheveux.»