Refus à l'aide médicale à mourir: «Il m’a dit que la mort ne l’effrayait plus» - la fille de Jacques Campeau

«L’histoire de M. Campeau est semblable à celle de Nicole Gladu et Jean Truchon, [deux Québécois qui ont contesté les lois devant la Cour supérieure]. On attend la décision de la juge Beaudoin à l’été ou à l’automne. Le débat traite des patients ayant une pathologie irréversible, non guérissable avec les connaissances actuelles, qui éprouvent des souffrances physiques ou psychiques jugées intolérables par le patient.»