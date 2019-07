Cigarette électronique chez les jeunes : «Nous ne favorisons pas une interdiction totale de la vente»

Alors que de plus en plus de jeunes sont adeptes de la cigarette électronique et que des études scientifiques tendent à démontrer qu’elles ont un impact dommageable sur la santé, la ville de San Francisco en a interdit la vente mardi.

San Francisco est devenue la première grande ville américaine à interdire la vente de cigarettes électroniques, que ce soit en boutique ou via Internet.

Au Québec, l’engouement des jeunes pour la cigarette électronique et le vapotage fait de plus en plus d’adeptes.

À son émission mercredi, Isabelle Maréchal a demandé au Dr André Gervais, médecin spécialisé en pneumologie et médecin-conseil à la direction de Santé publique de Montréal, s’il fallait que le Québec imite San Francisco en interdisant la vente de cigarette électronique.

Selon le médecin, l’interdiction totale n’est pas une mesure efficace pour les jeunes.