Une femme se réveille 30 minutes avant d'être débranchée: «Un vrai miracle»

«C’est quelque chose, hein ? Un vrai miracle. Lorsque j’étais dans le coma, je sais que je rêvais. Il semble que j’ai d’abord ouvert un œil. Mon frère était présent. Il m’a touché la jambe et m’a dit d’une voix forte de me réveiller… Je crois que c’est mon sauveur. Par chance que je me suis réveillée… Il était moins une.»