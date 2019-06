Préposés épuisés : «On a 200 M$ à investir» - Danielle McCann

«On fait tout ce qu’on peut, c’est une grande priorité. Depuis janvier, 2300 postes de préposés aux bénéficiaires ont été rehaussés ou créés et on veut en embaucher un nombre extrêmement important. On a 200M$ à investir dans le réseau des CHSLD et des hôpitaux pour les infirmières et préposés aux bénéficiaires»