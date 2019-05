Devrait-on interdire aux enseignantes de pouvoir travailler 4 jours par semaine?

Alors que le Québec vit actuellement une pénurie d’enseignantes, certaines commissions scolaires songent à interdire la semaine de quatre jours à leur corps professoral.

Comme le rapporte le Journal de Québec, deux commissions scolaires de Québec veulent interdire à leurs enseignantes de travailler quatre jours par semaine ou moins.

Ces commissions scolaires évoquent la pénurie de main-d’œuvre pour justifier leur décision.

Une décision décriée

Les syndicats d’enseignants ont rapidement décrié cette possible mesure. Ils soutiennent que les enseignantes qui choisissent de travailler à quatre jours par semaine le font principalement pour mieux concilier une charge de travail professionnelle qui est de plus en plus lourde avec leurs responsabilités familiales.