Neuf cas de gale ont été signalés dernièrement à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne.

La gale a été contractée à l'extérieur par un employé de l'hôpital au début du mois d'avril.

Ce patient zéro a transmis le parasite à des collègues et des usagers de l'établissement qui sont sous surveillance aux soins intensifs de l'établissement.

Plus de 20 travailleurs du centre hospitalier non atteints ont demandé et obtenu un traitement préventif.