Un agriculteur se confie au sujet de sa détresse

À l’occasion de la Semaine de la santé mentale, Paul Arcand s’est entretenu avec l’ancien producteur laitier du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bruno Fortin qui a «frappé un mur», l’automne dernier.

En 2018, le groupe «Au cœur des familles agricoles» a reçu 1600 appels d’aide. Lorsqu’on sait qu’il y a 40 000 producteurs agricoles au Québec, cela représente beaucoup de producteurs en détresse. Et cela n'est que la pointe de l'iceberg puisqu'un nombre probablement plus élevé d'agriculteurs se taisent et souffrent en silence et dans l’isolement.

En cette Semaine de la santé mentale, Paul Arcand s’est entretenu avec un de ces producteurs agricoles.

Bruno Fortin était producteur laitier du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le printemps dernier, il a vécu un gros surplus de travail et cela l’affectait beaucoup. Mais il a résisté et a passé à travers la période estivale.

Mais lorsque l’automne est arrivé, il a craqué.