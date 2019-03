Quand une crise cardiaque survient à l'aréna

«Il avait gardé tout un match devant le filet ce soir-là! En sortant de la douche, il tombe au sol alors on s’est approché pour voir ce qui se passait. Un de nos coéquipiers est préposé aux bénéficiaires dans un hôpital. Au début on croyait qu’il faisait une crise d’épilepsie. Mais on n’a pas pris de chance et un gars est allé chercher le défibrillateur. Mais en nous penchant vers Stéphane on a compris qu’il ne respirait plus. On a tout de suite commencé le massage cardiaque et dès que le défibrillateur est arrivé, on l’a branché et il y avait un gars déjà au téléphone avec le 911 pour les ambulanciers.»