Consommation de boissons énergisantes: à 27 ans, elle vit avec un coeur mécanique

«Je pouvais commencer à 7 heures le matin parce que c’était l’été et ça ne me tentait pas de boire un café. Après ça, vers 10h, j’en buvais un deuxième et ça y allait comme ça, à toutes les deux, trois heures. J’étais habitué. Je pouvais en boire une à 10 heures le soir avant d’aller me coucher et je dormais très bien, là.»