Dans un CHSLD, on lavait les dentiers au Palmolive: la ministre annonce «une politique dentaire»

«Elle va annoncer le produit. Ce sera un nettoyant spécial, plus doux, conçu spécifiquement pour les dentiers… La ministre annoncera également qu’on utilisera maintenant dans tous les CHSLD un autre produit pour les dents, un dentifrice à haute teneur en fluor sous forme de gel sans agent moussant. Quand tu vas arriver en CHSLD, ils vont faire un examen des dents et si tu as un problème, ils vont t’envoyer voir le dentiste.»