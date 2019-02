Plus d'autonomie pour les super-infirmières: «Un gain pour les patients»

Il existe environ 500 infirmières praticiennes spécialisées au Québec.

Un nombre similaire de personnes sont présentement en formation.

La résolution adoptée vendredi par le conseil d'administration du collège propose de permettre aux IPS de diagnostiquer des problèmes de santé courants et six maladies chroniques: le diabète, à l'hypertension, l'hypercholestérolémie, l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique et l'hypothyroïdie.