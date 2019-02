Autonomie des super-infirmières: «Il est temps que le Collège des médecins soit ramené à l’ordre»

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé son intention de confier plus d'autonomie aux 500 infirmières praticiennes spécialisées (IPS) qui existent au Québec, dans le but de faciliter l'accès aux soins de première ligne pour les citoyens. Or, le Collège des médecins n’entend pas lui faciliter la tâche, semble-t-il…