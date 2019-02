Les enfants de 2 ans et moins passent deux fois plus de temps devant les écrans qu'en 1997

Alors que la CAQ met de l’avant ses maternelles 4 ans, on apprend que près de 30% des élèves de maternelle 5 ans de Montréal sont considérés comme vulnérables.

Un rapport de la Direction régionale de santé publique obtenu par La Presse révèle que les classes de maternelle 5 ans de Montréal comptent 28,5% d’élèves vulnérables, soit 5630 enfants.

Avec Joël Monzée, docteur en neurosciences et directeur de l’Institut du développement de l’enfant et de la famille, Paul Arcand tentait aussi de comprendre l'impact d'une étude publiée lundi par le journal JAMA Pediatricson faisant état que les enfants de 2 ans et moins passaient deux fois plus de temps devant les écrans que les enfants du même âge en 1997.