Pose de diagnostics par les super-infirmières: le cheval de bataille de la ministre de la Santé  

«Il y a 500 000 personnes qui attendent sur un guichet d’accès pour voir un médecin de famille. On a des infirmières praticiennes spécialisées qui sont très bien formées et qui pourraient travailler de la même façon qu’elles travaillent en Ontario et dans toutes les autres provinces du Canada, c’est-à-dire avoir plus d’autonomie, poser des diagnostics, ne pas avoir à se référer, régulièrement pour certaines problématiques, à des médecins.»