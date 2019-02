L’homme aux 3 cœurs : «Je suis très reconnaissant»

Pour souligner la Saint-Valentin de façon inspirante, Paul Arcand s’est entretenu avec Sylvain Bédard, «l’homme aux trois cœurs».

En 2000, alors qu’il était âgé de 32 ans et atteint d’une maladie génétique qui avait emporté sa soeur, Sylvain Bédard a subi une première transplantation cardiaque.

Après une longue réadaptation, il a repris le cours normal de sa vie et est devenu un grand sportif.

Mais en 2014, il a développé la maladie du greffon et ses médecins lui ont alors annoncé qu’il n’avait que 18 mois à vivre sans transplantation. Il a donc accepté de revivre tout le processus et il s’est, une fois de plus, inscrit sur la liste d’attente pour recevoir un nouveau cœur.

Finalement, Sylvain Bédard a survécu pendant cinq ans avant d’avoir la bonne nouvelle, le jour de sa fête, le 16 décembre 2018. Son troisième coeur l'attendait.