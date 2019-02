Aide médicale à mourir : «J’ai simplement enlevé la souffrance de façon efficace et douce»

«Je n’ai jamais tué personne. Tuer, ça veut dire enlever la vie. Il n'y en a plus de vie humaine chez les patients qui sont rendus à cette extrémité de devoir demander à cesser leur vie biologique parce que c’est la souffrance qui a pris toute la place. J’ai simplement enlevé la souffrance de façon efficace et douce. Tous mes patients me disent que c'est une libération et me remercient d'avoir été là pour eux»