Médecine: annoncer un décès à la famille, pas si simple...

Lorsqu’il s’agit d’une mort subite, les gens ne peuvent absolument pas s’attendre à la nouvelle et c’est d’autant plus intense et difficile à digérer.



Le nombre d’années et l’expérience acquise par le docteur Vadeboncoeur l’ont probablement mené à développer une sensibilité lorsque vient le moment d’expliquer le déroulement des causes du décès.



L’article Faut qu’on parle de Simon est disponible sur le site de l’Actualité.