«Il y a des proches aidants qui décèdent avant la personne aidée» - Marguerite Blais

Une personne sur quatre âgée de 15 ans et plus joue le rôle de proche aidant d’une façon ou d’une autre au Québec. Face à cette situation sans cesse grandissante, le gouvernement du Québec veut être proactif.

Au micro de Drainville PM, mercredi, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Margueritte Blais, a expliqué la position du gouvernement de la CAQ.

« On veut déposer une politique gouvernementale sur les proches aidants, a confirmé la ministre. Aujourd’hui, on consulte des proches aidants et des représentants d’organismes, pas seulement d’aînés, mais d’enfants lourdement handicapés, de personnes qui s’occupent de déficience intellectuelle, même de dépendances. Il y a 250 personnes de présentes ».

Si la ministre espère que la politique sera fin prête lors de la fin de l’année 2019, il y a une mesure absolument incontournable que la ministre espère voir le jour.