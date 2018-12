Maladie de Lou Gehrig: une Québécoise se rend jusqu'au Japon pour assurer sa survie

«Quand j’ai reçu le diagnostic en mars 2017, dans ma naïveté, j’étais étonnée qu’il ne se passe rien au Canada. Je ne suis pas la première personne qui est atteinte de cette maladie. Il y a plus de 100 000 personnes qui en sont décédées au cours des 20 dernières années. C’est environ le même nombre de gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson ou l’Alzheimer. C’est seulement que lorsque tu as la sclérose latérale amyotrophique, ta durée de vie n’est que de deux à trois ans. Je connais des gens, qui après six mois, étaient décédés. C’est une maladie qui est fatale et très dégénérative»