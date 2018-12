Vaccin contre le cancer: la quête d'une équipe québécoise

«On sait que le système immunitaire est essentiel à l’élimination des cellules cancéreuses. Plus il y a de cellules immunitaires dans une tumeur, plus le patient a des chances de survivre. On s’est demandé ce que ces cellules immunitaires reconnaissaient à la surface d’une tumeur. […] On a donc développé une approche qui permet d’identifier des fragments de protéines spécifiques au cancer. Ensuite, on aimerait vacciner ces fragments afin d’alerter le système immunitaire. Une fois éduquée à reconnaître ces fragments cancéreux, la cellule immunitaire lymphocyte T pourra scanner la surface d’une cellule cancéreuse et la tuer, au besoin. De base, cette cellule n’attaque pas ce qui est de notre propre organisme. Dans le cas d’une cellule cancéreuse, il est difficile qu’il existe une menace…»