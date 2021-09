Débat Plante-Coderre au micro de Paul Arcand | «Est-ce le nouveau ou l’ancien Denis Coderre?»

«Est-ce le nouveau ou l’ancien Denis Coderre? Des formules creuses, jaser en mononcle, couper la parole à la mairesse Plante assez souvent. On sent une agressivité, alors qu’il disait récemment se présenter pour Montréal et non contre Valérie Plante. Il l’a oublié à matin. Il était fâché, agressif et bizarre. Je retrouve le vieux Denis et il ne pourra pas gagner comme ça»