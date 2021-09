Salaire de la mairesse de Longueuil plus élevé que celui de la mairesse de Montréal | «Ça n’a aucun bon sens»

«Ça fait 12-13 ans que je fais de la politique. Durant les 10 premières années, le rythme était de 35 à 40 jours de travail avant de m’accorder une demi-journée de congé. Donc, je faisais du 7 sur 7. Et justement, je me suis rendu malade. J’ai eu une maladie mentale. Et à mon retour de maladie, j’ai décidé de faire les choses différemment et d’avoir un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle»