Drainville | Grosse journée pour la CAQ: dépôt du projet de loi contre des manifs et «le plan 4000» pour le réseau de la Santé

« S'ils ne veulent pas donner leur consentement, Duhaime et Samson, le gouvernement va leur faire payer le prix politique (...) Si j'étais à leur place, je donnerais mon consentement (...) Si tu veux vraiment devenir un parti sérieux, il faut que tu parles à la majorité et la vaste majorité n'acceptera pas que la sécurité des enfants soit remise en question et ça Duhaime en est conscient. »