Legault félicite Trudeau | «L'histoire ne peut se terminer comme ça; on a besoin d'explications» -Nathalie Normandeau

« Je peux te dire que chez les libéraux fédéraux, il y en a qui ne digèrent absolument pas la sortie de François Legault. Il y a une leçon pour François Legault. Il ne peut pas s'en sortir en disant: ''Je le félicite et on va travailler ensemble''. L'histoire ne peut se terminer comme ça. On a besoin d'explications. »