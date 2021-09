Peut-on espérer des changements durables pour le système de santé?

« Premièrement, on a les médecins les mieux payés en Occident à part les États-Unis. On a le plus grand nombre de médecins par habitant au Canada. On a le plus grand nombre d’infirmières par habitant au Canada et, en même temps, on a des données qui nous révèlent que ça ne marche pas du tout. 35% des citoyens déclarent avoir attendu plus de cinq heures à l’urgence. Il y a encore 600 000 Québécois qui n’ont pas de médecin de famille. Quand tu fais le lien entre les deux séries d’informations, on est à un moment charnière équivalent à quand la MTQ a eu l’effondrement du viaduc Concorde.»