En studio au 98.5 | Justin Trudeau répond aux questions de Paul Arcand

« J'ai dit que c'était inacceptable le soir même quand on m'a posé la question. Quand c'est inacceptable, on s'attend à ce que les gens répliquent. Oui, on demande des excuses, on s'attend à des excuses (...) J'ai souligné à M. Blanchet qu'il n'a pas le monopole d'être fier Québécois; je le suis et moi aussi j'ai été outré par cette question-là. »