En studio avec Paul Arcand | Pour Yves-François Blanchet, «la question de l'urne, c'est le droit d'être Québécois»

« Il y a une partie de moi qui dit oui, c'est comme un cadeau, c'est inespéré, mais l'autre partie qui dit non, c'est juste révélateur. Ce n'est pas une nouvelle situation, ce n'est pas une nouvelle perception qu'a le Canada du Québec. On fait juste le voir davantage (...) Mon objectif au débat et je n'ai pas eu besoin de forcer fort, fort, ça c'est pratiquement fait tout seul, c'était de démontrer la différence et le double langage de la politique canadienne quand on parle en français au Québec, quand on parle en anglais au Canada et si on s'est posé la question à ce qu'allait être la question de l'urne, au moins au Québec, on commence à la connaitre, c'est le droit d'être Québécois. »